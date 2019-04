FC Twente baalt van streep door titelduel.

ENSCHEDE

Omdat FC Twente en Ajax het niet eens konden worden over een verplaatsing van de wedstrijd Jong Ajax-FC Twente, de kampioenswedstrijd van de tukkers, is er een streep door het duel gehaald.

De lokale autoriteiten waren bang dat „duizenden FC Twente-fans naar Ouder-Amstel (waar de ArenA en Toekomst liggen, red.) en Amsterdam zouden komen” en vonden De Toekomst geen geschikte speellocatie voor het kampioensduel. „We hebben alle begrip voor de overweging van de burgemeesters. Na wat er vorige week rondom Ajax-Juventus is gebeurd, kan ik me voorstellen dat ze geen enkel risico nemen”, aldus Van der Kraan.

FC Twente kan vrijdag zonder te spelen kampioen worden als Sparta Rotterdam thuis verliest van Helmond Sport. Anders kan FC Twente maandag thuis tegen Jong AZ de titel pakken. De Grolsch Veste (capaciteit 30.000) is voor die wedstrijd al volledig uitverkocht.

Ajax heeft altijd vastgehouden aan De Toekomst als speellocatie. „Op 4 april hebben we het eerste officiële verzoek ingediend en dat hebben we herhaald toen duidelijk werd dat het de kampioenswedstrijd zou worden”, aldus Van der Kraan, die ontkent dat een verplaatsing naar de ArenA is stukgelopen op een weigering van FC Twente om mee te betalen. „Dat verzoek is ons nooit gedaan, maar als het wel was gebeurd, dan hadden we er nee op gezegd. Je kunt een uitploeg niet laten opdraaien voor de kosten van het spelen van een thuiswedstrijd. Dat moet je niet willen, als thuisploeg niet en als uitploeg niet.”

Van der Kraan vindt dat er lessen voor de toekomst zijn te trekken uit de situatie. „Een uitvak met 185 is echt te weinig. Ik vind dat de clubs die met Jong-teams deelnemen aan de competitie moeten zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de clubs die meer uitsupporters meenemen. En als dat niet op de oorspronkelijke locatie kan, dan moet er standaard een uitwijkmogelijkheid zijn. Zoals PSV, AZ en FC Utrecht die dit seizoen wel hebben geboden.”