’Veel Ajacieden bij Spurs. Dat is wel leuk’

„Het maakt me niet zo heel veel uit”, zei Van de Beek wie de tegenstander wordt. „Maar bij de Spurs spelen veel Ajacieden. Dat is wel leuk.”

Bij de Spurs spelen onder anderen de oud-Ajacieden Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen. Ook Vincent Janssen en Michel Vorm staan er onder contract.

De Spurs moeten het voorlopig in ieder geval doen zonder clubtopscorer Harry Kane. Vorige week liep hij in de Champions League thuis tegen Manchester City een stevige enkelblessure op.

Bekijk ook: Van de Beek dacht aan Nouri na goal in 34ste minuut

Trainer Pep Guardiola van Manchester City is een van de grote voorbeelden van Ajax-coach Erik ten Hag. „Zijn filosofie staat heel dicht bij mij”, zei Ten Hag over de Spaanse coach die hij bij Bayern München goed leerde kennen. „We zijn bezig met een fantastische Europese reis in de Champions League. We zijn door voetballanden als Spanje, Portugal, Duitsland en nu ook Italië getrokken. Nu gaan we naar Engeland. We kijken er naar uit.”