Plotselinge invaller Ajax: ’Ik zat tegen kramp aan’

Sinkgraven heeft serieus gevreesd voor zijn loopbaan, na een slepende knieblessure. Vier keer was hij dichtbij een rentree. „Maar steeds weer kreeg ik een terugslag”, zei de middenvelder die onder trainer Peter Bosz veranderde in linksback. „Dan denk je op een gegeven moment, komt dit ooit nog wel goed?”

De 23-jarige Sinkgraven stond bijna een jaar aan de kant. Daarna moest hij concurreren met Nicolás Taglifiaco, een van de betere spelers van Ajax dit seizoen. Het was dus niet raar de Sinkgraven de afgelopen maanden nauwelijks speeltijd kreeg.

Maar dinsdag tegen Juventus had trainer Erik ten Hag de in Assen geboren linkspoot plotseling nodig. Tagliafico was geschorst en Mazraoui klapte al na acht minuten door een enkel. „Na drie minuten warmlopen moest ik plotseling het veld in”, zei Sinkgraven. „Na tien minuten voelde ik mijn benen al, want het tempo lag heel hoog. In de eerste helft had ik het lastig maar in de tweede heft herpakte ik me. Toch moest ik tien minuten voor het einde naar de kant. Ik zat tegen kramp aan. Dat had de trainer goed gezien.”

