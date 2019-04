De Jong grapt na zinderende avond over FC Groningen

Zaterdag reist Ajax naar het noorden waar om 18:30 uur het competitieduel met FC Groningen begint. Ajax gaat in de Eredivisie aan kop, maar voelt wel de hete adem van PSV dat evenveel punten heeft. De Amsterdammers hebben met nog vier duels te gaan echter een veel beter doelsaldo.

„Die wedstrijd is heel belangrijk voor ons, maar met het terugvliegen is het kort dag. Maar ach, nu ratel ik een beetje door”, concludeerde De Jong zelf ook.

Volgens De Jong waren er over zijn inzetbaarheid tegen Juventus geen twijfels geweest. „Het afgelopen weekeinde ben ik eerder naar de kant gegaan, last van de hamstring. Maar de medische staf heeft mij goed klaargestoomd. Er was nu niets aan de hand.”

Beluister hieronder ook de voetbalpodcast van De Telegraaf, waarin chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij vanuit Turijn samen met presentator Pim Sedee terugblikken op de sensationele avond: