Dumfries: ’Voel me geen gekooide tijger’

„Diep gaan is een van mijn kwaliteiten, maar in de eerste plaats ben ik verdediger”, zei de rechtsback van Internazionale zaterdagavond op de persconferentie. „Of ik me een gekooide tijger voel nu ik niet altijd kan gaan? Nee hoor, dat is niet het geval”, lachte de oud-speler van Sparta, SC Heerenveen en PSV.

Wisselwerking met Geertruida

„Ik heb het natuurlijk met Denzel over zijn positie gehad”, vulde bondscoach Ronald Koeman aan. „Als Geertruida inschuift naar het middenveld, moet hij wat blijven hangen. Zodat we altijd drie verdedigers achterin hebben. Maar natuurlijk moet hij blijven gaan. Dat is ook zijn kracht. Het gaat erom dat we het een tegenstander moeilijk maken door de diverse situaties af te wisselen.”

Dumfries erkende dat het treffen met Italië, het land waar hij zijn brood verdient, een extra stimulans is. „Natuurlijk wel. Voorafgaand aan deze interlandperiode leefde de Final Four ook echt wel bij Inter in de kleedkamer. Het is toch een prijs en Italië heeft het WK gemist. Natuurlijk hadden we met het Nederlands elftal zondag liever voor de eerste plaats gespeeld, maar het kost geen moeite om elkaar mee te krijgen richting de strijd om de derde plaats. Iedereen is trots om voor Oranje te spelen, en dit is toch ook het laatste meetmoment voor de EK-kwalificatiewedstrijden in september.”