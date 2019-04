Beelden uit hotel Ajax: ’We are the champions’

Ajax schakelde in Turijn op imponerende wijze Juventus, met Cristiano Ronaldo in de gelederen, uit. Donny van de Beek en Matthijs de Ligt waren de doelpuntenmakers en zorgden daarmee voor een 1-2 zege.

Bekijk hieronder de beelden van het feest:

Ook directeur voetbalzaken Marc Overmars en algemeen directeur Edwin van der Sar mengden zich in het feestgedruis. Eerder op de avond had Overmars in het stadion van Juventus met een heuse buikschuiver over het veld nog voor de nodige hilariteit gezorgd. Ook de leden van de raad van commissarissen en diverse sponsoren waren in het hotel aanwezig.

Het feest duurde tot diep in de nacht, zo bleek wel uit een tweet van Klaas-Jan Huntelaar. „En we moeten doorrrrrr. Truste”, slingerde de invaller, die in de 88e minuut binnen de lijnen kwam als vervanger van Hakim Ziyech, rond 03:30 uur de wereld in.

Ajax-directeur Edwin van Sar vierde woensdagavond op de tribune ook al een feestje.

Het is sinds 22 jaar dat Ajax weer bij de laatste vier in de Champions League zit. In de volgende ronde, waarin wordt gestreden om het finaleticket, krijgen de Amsterdammers te maken met Manchester City of Tottenham Hotspur. De Spurs wonnen de heenwedstrijd met 1-0 en moeten die voorsprong woensdagavond zien te verdedigen.

Overigens waren de spelers er woensdagochtend weer vroeg bij. Trainer Erik ten Hag had in Turijn nog een training op de planning staan. De equipe vliegt later vanmiddag terug naar Amsterdam. Aanstaande zaterdag wacht in de Eredivisie al de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Amsterdammers gaan met nog vier duels te gaan aan kop. Concurrent PSV heeft wel evenveel punten, maar een veel minder doelsaldo.