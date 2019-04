Spaanse wereldtopper naar KLM Open

,,Ik ben zeer enthousiast om het feestje van het KLM Open mee te vieren. Dit is een van de oudste golftoernooien ter wereld en het is heel bijzonder om mijn debuut te maken in Nederland. Er zijn veel grote Spaanse spelers die in het verleden hebben gewonnen en het zou speciaal zijn als ik mijn naam aan dat lijstje kan toevoegen”, aldus Garcia, die daarmee hoopt in de voetsporen te treden van onder anderen legende Severiano Ballesteros, die het Dutch Open won in 1976, 1980 en 1986. De in 2011 overleden ’Seve’ is de grote inspirator geweest van Garcia.

Met de 39-jarige El Niño, een bijnaam die hij dankt aan het feit dat hij in 1995 met 15 jaar de jongste speler ooit was op de European Tour, is het KLM Open verzekerd van een publiekstrekker van de hoogste orde. De Spanjaard behoort al twintig jaar tot de wereldtop, en bivakkeerde liefst zeven jaar binnen de mondiale top tien (nu 28e). Tevens was de immer temperamentvolle golfer in 2008 de nummer twee van de wereld.

In totaal won hij 31 toernooien, waaronder The Masters in 2017, de prestigieuze major die Tiger Woods afgelopen week zo sensationeel op zijn naam schreef. En Garcia is de meest succesvolle speler die de Ryder Cup ooit kende. Tijdens de laatste editie van 2018 in Parijs, waarin Europa Amerika met 17,5-10,5 slachtte, schroefde hij zijn puntentotaal op tot liefst 25,5. Daar kwam de Spanjaard aan in de zeven deelnames van 1999, 2002 (winst), 2004 (winst), 2006 (winst), 2008, 2012 (winst), 2014 (winst). Vijf keer mocht hij de gouden Ryder Cup omhoog tillen voor Europa.

Joost Luiten Ⓒ EPA

Nu al wordt er uitgekeken naar een confrontatie met Nederlands beste golfer Joost Luiten, die in 2013 en 2016 het KLM Open op zijn naam schreef. De 33-jarige Bleiswijker ontbrak vorig jaar wegens een polsblessure, maar het zou mooi zijn als er zich net zo’n strijd ontpopt tussen het duo als tijdens het Valderrama Masters van 2017. In een zinderende slotronde eisten de twee matadors het maximale van elkaar en won de Spaanse gastheer nipt met -12 om -11 voor Luiten.

Toernooidirecteur Daan Slooter is verheugd met de komst van Garcia. Niet alleen vanwege zijn rijke palmares en grote naam in de golfsport, ook omdat de Spaanse spelers in het verleden vaker voor sensatie zorgden in het KLM Open. ,,Spaanse golfers hebben een speciaal plekje veroverd onder Nederlandse golfliefhebbers. Maar het KLM Open ook bij hen. Severiano Ballesteros en Gonzalo Fernandez-Castaño behaalden hun eerste overwinning ooit in Nederland en José-Maria Olazábal won in de langste play-off (9 holes, red.) in de geschiedenis van de European Tour. Het wordt tijd dat Sergio ook een hoofdstuk gaat schrijven. Het is een grote eer om Sergio in Nederland te mogen verwelkomen tijdens deze speciale 100e editie van het KLM Open.”

Spanjaarden die het KLM Open wonnen

2005 Gonzalo Fernandez-Castaño

1994 Miquel Angel Jiménez

1989 José Maria Olazábal

1976, 1980, 1986 Seve Ballesteros

1966, 1971 Ramón Sota

1965 Angel Miguel

