Ouders Kökcü gaven hint richting Oranje

„Ik voel me thuis bij Turkije en ik denk dat de kans groter is om met dat team een eindtoernooi te spelen dan bij Nederland. Er staan wel grote namen nu in Oranje de komende jaren”, zegt de Feyenoorder.

In de jeugd speelde hij desondanks wél voor Oranje-teams. „Ik kreeg op zeker moment de aanvoerdersband. Toen zeiden zelfs mijn ouders: misschien moet je voor Nederland kiezen. Het was hoe dan ook een zware beslissing. Mijn vader zat er ook mee. ’Hoe wil je het dan brengen? Wat ga je zeggen?’. Het was voor mij wel helder dat ik die beslissing snel moest nemen. Dan zorgt het ook niet voor zoveel commotie”, aldus Kökcü.

