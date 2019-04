Ajax ijzersterk in halve finales CL/Europa Cup 1

De resultaten uit het verleden leren dat de club uit Amsterdam over het algemeen geweldig presteert in de halve eindstrijd van de belangrijkste Europa Cup. Alleen in 1980 en 1997 haalde Ajax de finale niet. In die jaren bleken Nottingham Forest en Juventus sterker.

In 1969 (FC Spartak Trnava), 1971 (Atletico Madrid), 1972 (Benfica), 1973 (Real Madrid), 1995 (Bayern München) en 1996 (Panathinaikos) bereikte Ajax de finale. Van 1971 tot en met 1973 en in 1995 trok Ajax de eindzege naar zich toe.

Ajax kan de eerste club in de geschiedenis worden die drie voorrondes van de Champions League overleeft en vervolgens de eindzege pakt.