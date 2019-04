Ten Hag krijgt hoogste cijfer van Gazetta

Bij Ajax krijgen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Dusan Tadic en Hakim Ziyech een 7,5. Ziyech wordt aangemerkt als de beste man aan Ajax-zijde. „Wie stopt Ziyech?”, vraagt de Gazetta zich hardop af.

Toch is Ziyech volgens de roze sportkrant niet de absolute ster aan de kant van Ajax. Ajax-trainer Erik ten Hag wordt namelijk beloond met een 8. De tukker verloor in zijn loopbaan pas twee keer een Europees duel. In maart van dit jaar met Ajax tegen Real Madrid (1-2) en twee jaar geleden in de voorronde van de Europa League, met FC Utrecht tegen Zenit St. Petersburg: 2-0.