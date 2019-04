KNVB naarstig op zoek naar datum Jong Ajax - Twente

FC Twente had bij winst in Amsterdam de titel in de eerste divisie veilig kunnen stellen. De gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel willen vanwege de veiligheid niet dat er gevoetbald wordt op Sportpark De Toekomst. Duizenden supporters van FC Twente waren van plan om te komen, maar de accommodatie is daarvoor niet geschikt. FC Twente hoopte dat er in de Johan Cruijff ArenA gespeeld kon worden, maar dat was voor Ajax geen optie.

FC Twente kan vrijdag alsnog zonder te spelen kampioen worden als Sparta verliest van Helmond Sport. Gebeurt dat niet dan kan Twente maandag voor eigen publiek tegen Jong AZ de titel binnenhalen.