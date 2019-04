Blessures dwingen Schaars tot stoppen

Stijn Schaars moest er ook in februari tegen PSV geblesseerd af Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - Stijn Schaars (35) is bezig aan zijn laatste duels als profvoetballer. De middenvelder van SC Heerenveen stopt na dit seizoen. Het is voor de 24-voudig international te zeer een strijd geworden om zichzelf fysiek in orde te houden.