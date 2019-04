Geen onthaal Ajax-spelers op Schiphol

Vanaf Schiphol worden de spelers direct naar de Johan Cruijff ArenA gebracht. Daar worden ze eind woensdagmiddag verwacht.

De marechaussee zegt de teleurstelling van de fans te begrijpen, maar wijst op de openbare orde.

Ajax versloeg dinsdagavond Juventus tijdens de returnwedstrijd in Turijn in de kwartfinales van de Champions League. De Amsterdammers staan daardoor voor het eerst in 22 jaar in de halve finales.