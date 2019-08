Rvc-preses Melkert redt hachie

Voorlopig dus geen sportieve crisis in Den Haag, waar eerder in de week verdere escalatie van een bestuurscrisis werd afgezworen met de benoeming van directeur Mohammed Hamdi. In Waalwijk zag de 35-jarige Leidschendammer - samen met adviseur Kees Jansma op de tribune – ADO het eerste duel onder zijn leiding winnen. Intussen heeft rvc-voorzitter Ad Melkert – grootste tegenstander van Hamdi – zijn keutel ingetrokken. Met een van politiek kronkelige verklaring redde hij (voorlopig) zijn hachje en schnabbel van 30.000 euro.

„Ik ben blij met het samengestelde team”, liet hij in de Haagse editie van het AD optekenen. „Mijn advies is bekend bij de aandeelhouders, maar daarover treden we niet naar buiten. Het gaat immers over mensen, over hun kwaliteiten, maar ook over hun tekortkomingen.”

Na drie kansloze nederlagen op rij tegen FC Utrecht, PSV en Sparta leverde ADO een knappe prestatie tegen RKC. De ploeg van trainer Fred Grim had tot dusver voetballend een goede indruk gemaakt bij de rentree in de Eredivisie. Maar het spel maken tegen het goed georganiseerde en geslepen ADO was teveel gevraagd. En anders stond doelman Robert Zwinkels in de weg.

Met de driepunter steeg ADO naar de dertiende plaats en is RKC de nieuwe hekkensluiter. Daarmee is na de bestuurlijke crisis ook de ontluikende sportieve crisis voorlopig weer even afgewend in Den Haag.