Fraaie onderscheiding voor Vivianne Miedema

Het is voor de topscorer aller tijden van de Nederlandse voetbalploeg haar tweede individuele onderscheiding sinds haar komst drie jaar geleden naar Arsenal.

Miedema werd vorig jaar door de spelersvakbond (PFA) verkozen tot beste speelster. Ze scoorde het afgelopen voetbaljaar tot dusver 29 keer in 22 officiële duels. Miedema en haar ploeggenoten komen in augustus nog in actie in de Champions League.

Arsenal eindigde het afgelopen seizoen als derde in de vanwege het coronavirus afgebroken vrouwencompetitie van Engeland. Chelsea werd als kampioen uitgeroepen.