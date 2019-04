Video: Grandioze Van der Poel pakt ook Brabantse Pijl

Julian Alaphilippe plaatste op 17 kilometer van de finish een versnelling om de alleen gevluchte Zuid-Afrikaan Daryl Impey bij te halen. Hij kreeg gezelschap van Wellens, de winnaar van vorig jaar. Van der Poel en de Australiër Michael Matthews van Sunweb sloten even later ook aan. De Fransman probeerde zijn medevluchters op de klimmetjes in de finale kwijt te raken, maar dat mislukte.

Op de laatste beklimming van de Schavij voerde Van der Poel het overgebleven viertal, zonder Impey, aan. Hij zette de sprint van kop af aan in. Daar hadden zijn concurrenten geen antwoord op.

„Ik zat met drie heel grote namen vooruit. Mooi dat ik het zo kan afmaken”, zei Van der Poel bij Sporza over het elitegroepje met Alaphilippe, Wellens en Matthews. „Ik had eerder al gezegd dat deze wedstrijd mij van alle koersen het beste lag. Ik ben blij dat ik dat ook heb laten zien.”

Van der Poel, die hoopte eerder weg te rijden met een groepje, demarreerde al eens op 40 kilometer van de streep. Alaphilippe en Wellens stuurden meteen mannen achter hem aan. Na zijn sterke optreden laten de grote ploegen de Nederlandse kampioen niet zomaar wegrijden. In Dwars door Vlaanderen kreeg hij een gaatje. Toen zagen ze hem niet meer terug voor de finish.

In de Brabantse Pijl volgt Mathieu na 34 jaar zijn vader Adrie op. Die won de koers in 1985. Het is het eerste vader-zoon koppel op de erelijst.

Van der Poel richt nu zijn pijlen op de winst in de Amstel Gold Race, die komende zondag wordt verreden.