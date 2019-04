Van der Poel vreesde niemand in de sprint

Van der Poel versloeg Julian Alaphilippe en Tim Wellens, de winnaar van vorig jaar, in de sprint.

„Ik weet dat ik snel ben na een zware wedstrijd”, zei Van der Poel bij Sporza. „Ik wist ook dat ik hier als eerste moest gaan. Michael Matthews is normaal gezien de snelste, maar ik denk dat ik niemand hoefde te vrezen in de sprint.”

Van der Poel boekte zijn vijfde zege op de weg dit voorjaar. Eerder won hij ook onder andere Dwars door Vlaanderen. Zondag staat hij aan de start van de Amstel Gold Race. „Het is niet zo dat ik wel even de Amstel Gold Race win. Dat is een heel andere koers.”