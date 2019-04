Spel Ajax leidt tot liefdesbrief in Engelse krant

„Dit is een liefdesbrief, een eerbetoon aan een team dat mij opnieuw van voetbal heeft laten houden en een club die mij eraan herinnert dat de beautiful game iets puurs behoudt. Op dit moment zul je misschien nog niet helemaal doorhebben hoe speciaal Ajax is, nog niet”, luidt de eerste alinea van de brief.

„Je weet misschien niet welke reist deze fameuze Engelse club heeft afgelegd. Het gedachtegoed achter het proces dat Ajax op het randje heeft gebracht van de eerste Champions League-finale in 23 jaar. Ajax is geweldig en die woorden gebruik ik makkelijk. Ze spelen met vrijheid van meningsuiting, ze spelen als een team dat is geboren in Amsterdam, één van de meest rebelse en artistieke steden, waar je je mag laten verwennen, waar hedonisme een manier van leven is en waar creativiteit wordt gevoed en aangemoedigd. Als één voetbalclub zijn thuisstad symboliseert, is het Ajax.”

„Het is een ongelooflijk team, niet alleen een lust voor het oog, maar bijzonder omdat dit niet hoort te gebeuren in het hedendaagse voetbal. Wat zo uniek is dat Ajax geen dynastie wil creëren, ze willen niet domineren. Ajax is als een vlinder, prachtig, betoverend, maar ook stervende.”

Zo gaat de brief in Tee Telegraph nog alinea’s lang verder. Lees hier de hele brief.