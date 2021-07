Mathieu van der Poel knock-out na black-out

Mathieu van der Poel zit er verslagen bij. De kanshebber voor een gouden medaille bij het mountainbiken moet door een inschattingsfout de strijd al na tien minuten staken. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Er werd gehoopt op een legendarisch gevecht tussen Mathieu van der Poel en de uiteindelijke winnaar Tom Pidcock, dat vanuit Nederlands oogpunt had moeten resulteren in glorieus goud voor Van der Poel. Na de olympische mountainbike-race ging het vooral over zijn keiharde smakker door de plank die er volgens MvdP had moeten staan, maar er niet meer stond. Hij kwam eraf zonder breuken, maar kreeg het - waarschijnlijk bedwelmd door zijn frustraties - niet over zijn lippen om uit te spreken dat het vooral zijn eigen fout was.