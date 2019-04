McClaren lonkt naar terugkeer bij FC Twente

Het zou voor de derde keer zijn dat de Britse oefenmeester trainer zou worden van de aanstaande kampioen in de Keuken Kampioen Divisie. Althans, als hij gevraagd wordt. „Ik denk nog steeds: als FC Twente morgen vraagt of ik terug wil keren, dan kom ik direct”, laat hij aan RTV Oost weten.

Hij vervolgt: „Voor mij is het een fantastische club, met geweldige mensen en fantastische supporters. „ Na het kampioenschap vertrok McClaren, maar op 6 januari 2012 keerde hij terug in de Grolsch Veste. Maar zijn terugkeer liep uit op een sof.

„Dat ik in mijn tweede periode bij FC Twente mijn contract ’moest’ inleveren, was één van de grootste tegenslagen in mijn trainersloopbaan. De club wilde dat ik vertrok. Ik weet niet waarom, maar ze wilden een andere koers varen. Enorm teleurstellend voor mij”, laat hij weten.

En nu - onder de juiste voorwaarden, ziet de Brit het wel zitten om terug te keren. „Mits de vooruitzichten op een succesvolle periode aanwezig zijn.”