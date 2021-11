Sport Kort: Beladen Limburgse derby tussen MVV en Roda JC eindigt gelijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beladen Limburgse derby tussen MVV en Roda JC eindigt gelijk

14.10 uur: De vorige maand gestaakte Limburgse derby in de eerste divisie tussen MVV Maastricht en Roda JC is in een gelijkspel geëindigd. In de Geusselt, de thuisbasis van de Maastrichters, werd het 1-1.

Tien minuten na rust nam MVV de leiding via Mitchy Ntelo, die na een fraaie assist van Mitchel Keulen eenvoudig binnentikte. Aangever Keulen nam een lange bal van achteruit op de linkerflank in een keer uit de lucht.

Kort daarna maakte Roda al gelijk. Xian Emmers schoot van dichtbij raak nadat Dylan Vente de paal had geraakt.

Op 29 oktober werd het duel vlak voor rust gestaakt wegens ongeregeldheden en het gooien van vuurwerk op het veld. Zes agenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond. De politie hield tien mensen aan. Op last van de burgemeester van Maastricht moest de wedstrijd maandag al vroeg in de middag worden uitgespeeld. Het restant van het duel begon met een paar minuten van de eerste helft, waarna zonder kwartier pauze aan de tweede helft werd begonnen.

Roda JC staat negende in de Keuken Kampioen Divisie, MVV staat drie plekken lager.

Nederlandse cricketploeg via Namibië en Oman terug naar Nederland

12.40 uur: De vrouwen van de Nederlandse cricketploeg zijn vanuit Zimbabwe op weg terug naar huis. Oranje vliegt via Namibië en Oman naar Nederland. De cricketsters waren in Zimbabwe voor een WK-kwalificatietoernooi, maar dat werd afgelast na de ontdekking van de Omikron-variant van het coronavirus in het zuiden van Afrika.

De Nederlandse mannen zijn daar ook. Zij zitten in Zuid-Afrika, waar ze een serie wedstrijden zouden spelen tegen het gastland. De serie werd na één duel afgebroken vanwege de coronaperikelen. De cricketers verblijven in een 'bubbel' in een hotel. Ze worden dagelijks getest en vliegen waarschijnlijk donderdagavond rechtstreeks terug naar Nederland.

Voor reizigers uit onder meer Zuid-Afrika geldt bij aankomst in Nederland een quarantaineplicht. Cricketbond KNCB regelt voor de spelers die niet in Nederland wonen plekken om in quarantaine te gaan.

De Nederlandse golfers Darius van Driel, Daan Huizing en Lars van Meijel zijn ook in Zuid-Afrika. Zij namen afgelopen week deel aan het Joburg Open, dat werd afgebroken toen heel wat landen reisbeperkingen instelden vanwege de Omikron-variant. Veel golfers besloten zo snel mogelijk terug naar huis te gaan, maar de drie Nederlanders blijven juist. Van Driel, Huizing en Van Meijel doen deze week in Sun City ook mee aan het South African Open. Ze komen daarna terug naar Nederland.

Volleybalbond worstelt met bekerduels na 17.00 uur

12.23 uur: De Nederlandse volleybalbond Nevobo worstelt met de bekerwedstrijden van komend weekeinde. In de achtste finales spelen teams uit zowel de Eredivisie als de lagere divisies. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen mogen de ploegen uit de lagere divisies echter na 17.00 uur niet meer trainen en wedstrijden spelen.

„De Eredivisie valt onder de topsportcompetities waar een uitzondering voor geldt”, zegt een woordvoerder van de Nevobo. „We hebben zaterdag echter wel een uitdaging. De achtste finales van het bekertoernooi bestaan uit zogeheten driekampen. De hele Eredivisie doet daaraan mee, maar ook clubs uit lagere divisies. Zij moeten om 17.00 uur klaar zijn, maar veel wedstrijden zijn op een later tijdstip gepland. We kijken met de clubs en de hallen waar gespeeld wordt wat er mogelijk is.”

De voorbereiding van de teams die lager spelen, wordt ook verstoord. „Zij trainen normaal ’s avonds, maar dat kan nu niet. In de Eredivisie trainen de clubs juist vaak overdag, omdat de meesten fullprof zijn”, aldus de woordvoerder.

De volleybalbond neemt vermoedelijk maandag of anders dinsdag een besluit over het doorgaan of stopzetten van de competities onder de Eredivisie. Aangezien trainen vanwege de nieuwe maatregelen heel lastig wordt, overwegen heel wat sportbonden hun amateurcompetities voorlopig stil te leggen. „Onze clubs willen duidelijkheid, we krijgen veel vragen binnen”, aldus de Nevobo. „We werken nu de scenario’s uit met de mogelijkheden.”

De volleybalbond heeft van sommige clubs al gehoord dat ze ’s ochtends vroeg willen gaan trainen in plaats van zoals gebruikelijk ’s avonds.

De Vries ook komend seizoen in Formule E

11.34 uur: Autocoureur Nyck de Vries maakt ook in 2022 zijn opwachting in de Formule E, zo bevestigde de Duitse renstal Mercedes bij de teampresentatie. „Never change a winning team”, klonk het.

De Vries, regerend wereldkampioen, krijgt komend jaar in de raceklasse van de elektrische bolides opnieuw gezelschap van de Belg Stoffel Vandoorne. „Blij om terug te zijn met mijn vrienden van Mercedes. Klaar voor mijn laatste kunstje”, schreef De Vries op sociale media.

De Vries is ook de officiële reserverijder van het Formule 1-team van wereldkampioen Lewis Hamilton. „Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen.” Het Formule E-seizoen begint in het weekend van 28 en 29 januari in Saudi-Arabië.

Hertha BSC ontslaat trainer Dárdai en benoemt Korkut als opvolger

11.25 uur: De Duitse voetbalclub Hertha BSC heeft de Hongaarse trainer Pál Dárdai (45) ontslagen en vervolgens direct een opvolger benoemd. De Turks-Duitse coach Tayfun Korkut werd aangesteld door de nummer 14 van de Bundesliga. Korkut heeft getekend tot het einde van het seizoen.

„We willen Dárdai bedanken voor zijn werk. Hij nam het team vorig seizoen in een moeilijke situatie over en hield ons onder uitdagende omstandigheden in de Bundesliga”, zei technisch directeur Fredi Bobic. „Met Korkut willen we dat het team nieuwe impulsen en nieuwe input krijgt. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij met zijn nauwgezette en gepassioneerde werk en zijn opvattingen niet alleen een team kan stabiliseren, maar ook kan ontwikkelen.”

De 47-jarige Korkut had de afgelopen jaren ook de Duitse clubs Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart onder zijn hoede. De voormalig middenvelder speelde 48 keer voor de nationale ploeg van Turkije.

Hertha, waar de Nederlanders Deyovaisio Zeefuik en Jurgen Ekkelenkamp spelen, heeft pas vier keer gewonnen in dertien speelronden. Zaterdag werd het thuis 1-1 tegen nummer 16 Augsburg.

Warriors benadrukken goede vorm en winnen in NBA ook bij Clippers

08.00 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA hun goede vorm nog maar eens benadrukt. De Warriors boekten ten koste van Los Angeles Clippers al hun achttiende zege van het seizoen. In het Staples Center, de thuisbasis van de Clippers, werd het 105-90.

Het was de 42e keer op rij dat de Warriors tot minimaal honderd punten kwamen. Die reeks leek even ten einde te komen na een ruststand van 44-42, maar in het derde en vierde kwart waren de bezoekers een stuk trefzekerder.

Stephen Curry was in Los Angeles goed voor 33 punten, Otto Porter Jr. nam er 18 voor zijn rekening. Ze hadden samen een belangrijk aandeel in de zevende opeenvolgende zege van de Warriors. Curry heeft nu gemiddeld 28,6 punten per wedstrijd gemaakt, waarmee hij op het ogenblik de beste schutter is in de NBA.

De ploeg uit San Francisco kan met vertrouwen uitkijken naar de dubbele ontmoeting met Phoenix Suns (17-3), de nummer 2 van de Western Conference. Die divisie wordt aangevoerd door de Warriors (18-2). De Suns hebben liefst zestien keer op rij gewonnen.

Rusland houdt Spanje uit kwartfinales Davis Cup Finals

07.57 uur: De tennissers van Rusland hebben ten koste van titelverdediger Spanje de kwartfinales van de Davis Cup Finals gehaald. De Russen Aslan Karatsev en Andrej Roeblev wonnen in Madrid na een lange driesetter (4-6 6-2 6-4) de afsluitende dubbel van de Spanjaarden Marcel Granollers en Feliciano López en daarmee ook de onderlinge ontmoeting met 2-1.

Spanje eindigt als nummer twee in groep A, maar heeft een set meer verloren dan Servië, dat samen met Zweden als beste nummer 2 doorgaat naar de kwartfinales. Rusland neemt het op tegen Zweden. Servië speelt tegen Kazachstan dat de groep met Zweden en Canada won.

Nadat Feliciano López Spanje in Madrid op voorsprong had gezet met de winst op Roeblev (2-6 6-3 6-4), trok Daniil Medvedev de stand gelijk met de zege op Pablo Carreño Busta (6-2 7-6). In de dubbel knokten Karatsev en Roeblev zich knap terug na het verlies in de eerste set. Met het bereiken van de derde set waren de Russen zelfs bij een nederlaag al zeker van de kwartfinales. De Spanjaarden moesten echter winnen, omdat zij achter Zweden en Servië zouden eindigen. Dat lukte niet. Op het eerste matchpoint sloegen de Russen meteen toe.

Eerder hadden ook Duitsland, Groot-Brittannië, Kroatië en Kazachstan zich al als groepswinnaars geplaatst voor de kwartfinales. Duitsland versloeg Oostenrijk met 2-1 en eindigde daardoor voor de Servische ploeg van Novak Djokovic, waar ze eerder met 2-1 van hadden gewonnen.

De Duitsers treffen in de kwartfinales Groot-Brittannië dat met 2-1 van Tsjechië had verslagen en de groep met verder Frankrijk won. Italië, dat de groep met de Verenigde Staten en Colombia won, neemt het op tegen Kroatië, de winnaar van de groep met Hongarije en Australië.