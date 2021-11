Sport Kort: Spanje vliegt er zonder Rafael Nadal uit in Davis Cup Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Warriors benadrukken goede vorm en winnen in NBA ook bij Clippers

08.00 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de NBA hun goede vorm nog maar eens benadrukt. De Warriors boekten ten koste van Los Angeles Clippers al hun achttiende zege van het seizoen. In het Staples Center, de thuisbasis van de Clippers, werd het 105-90.

Het was de 42e keer op rij dat de Warriors tot minimaal honderd punten kwamen. Die reeks leek even ten einde te komen na een ruststand van 44-42, maar in het derde en vierde kwart waren de bezoekers een stuk trefzekerder.

Stephen Curry was in Los Angeles goed voor 33 punten, Otto Porter Jr. nam er 18 voor zijn rekening. Ze hadden samen een belangrijk aandeel in de zevende opeenvolgende zege van de Warriors. Curry heeft nu gemiddeld 28,6 punten per wedstrijd gemaakt, waarmee hij op het ogenblik de beste schutter is in de NBA.

De ploeg uit San Francisco kan met vertrouwen uitkijken naar de dubbele ontmoeting met Phoenix Suns (17-3), de nummer 2 van de Western Conference. Die divisie wordt aangevoerd door de Warriors (18-2). De Suns hebben liefst zestien keer op rij gewonnen.

Rusland houdt Spanje uit kwartfinales Davis Cup Finals

07.57 uur: De tennissers van Rusland hebben ten koste van titelverdediger Spanje de kwartfinales van de Davis Cup Finals gehaald. De Russen Aslan Karatsev en Andrej Roeblev wonnen in Madrid na een lange driesetter (4-6 6-2 6-4) de afsluitende dubbel van de Spanjaarden Marcel Granollers en Feliciano López en daarmee ook de onderlinge ontmoeting met 2-1.

Spanje eindigt als nummer twee in groep A, maar heeft een set meer verloren dan Servië, dat samen met Zweden als beste nummer 2 doorgaat naar de kwartfinales. Rusland neemt het op tegen Zweden. Servië speelt tegen Kazachstan dat de groep met Zweden en Canada won.

Nadat Feliciano López Spanje in Madrid op voorsprong had gezet met de winst op Roeblev (2-6 6-3 6-4), trok Daniil Medvedev de stand gelijk met de zege op Pablo Carreño Busta (6-2 7-6). In de dubbel knokten Karatsev en Roeblev zich knap terug na het verlies in de eerste set. Met het bereiken van de derde set waren de Russen zelfs bij een nederlaag al zeker van de kwartfinales. De Spanjaarden moesten echter winnen, omdat zij achter Zweden en Servië zouden eindigen. Dat lukte niet. Op het eerste matchpoint sloegen de Russen meteen toe.

Eerder hadden ook Duitsland, Groot-Brittannië, Kroatië en Kazachstan zich al als groepswinnaars geplaatst voor de kwartfinales. Duitsland versloeg Oostenrijk met 2-1 en eindigde daardoor voor de Servische ploeg van Novak Djokovic, waar ze eerder met 2-1 van hadden gewonnen.

De Duitsers treffen in de kwartfinales Groot-Brittannië dat met 2-1 van Tsjechië had verslagen en de groep met verder Frankrijk won. Italië, dat de groep met de Verenigde Staten en Colombia won, neemt het op tegen Kroatië, de winnaar van de groep met Hongarije en Australië.