’Geloof in Roglic is enorm’

De formatie van acht bereidt zich momenteel in de met sneeuw bezaaide Sierra Nevada voor op de Giro, die op 11 mei begint. „Je merkt aan alles dat hij zo goed mogelijk aan de start wil verschijnen”, zegt ploegleider Mathieu Heijboer.

Roglic krijgt Robert Gesink, Paul Martens, Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Jos van Emden, Tom Leezer en Laurens De Plus mee naar Italië. Van Gesink, De Plus en Martens wordt verwacht dat ze Roglic in de bergen helpen in zijn jacht naar de eindzege. Heijboer: „De hele formatie gelooft in de kansen van Primoz. We gaan er voor.”

Op de stage in het zuiden van Spanje wordt niets aan het toeval overgelaten. Heijboer: „Er is iets aan het groeien hier. We smeden de ploeg klaar voor deze grote wedstrijd. De voorbereiding verloopt heel goed, ondanks de sneeuw hier. We hebben één dag binnen moeten blijven, verder niet. We kunnen doen wat we van plan waren. Iedereen is gezond en fit.”

Roglic won dit seizoen al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten en de Tirreno - Adriatico. Heijboer: „Het besef dat hij het kan en het geloof in hem is enorm groot. Iedereen in de ploeg weet dat we mooie dingen kunnen gaan doen.”

Gesink: „Primoz is er elk uur van de dag mee bezig, heel professioneel. Dat is heel motiverend, voor hemzelf, maar ook voor ons.”

De Ronde van Italië begint op 11 mei met een individuele tijdrit over ruim 8 kilometer in Bologna.