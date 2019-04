Ajax bevestigt komst Pierie

Pierie was vorige week al op De Toekomst voor diverse gesprekken, zoals Telesport reeds meldde.

Pierie, die al ruim 60 competitieduels voor de Friezen speelde, tekent in Amsterdam een vijfjarig contract tot medio 2024.

De transfersom bedraagt ongeveer vier miljoen euro, maar kon door enkele bonussen nog iets oplopen.

Bekijk ook: Pierie tekent voor 5 jaar bij Ajax

„SC Heerenveen is een belangrijk deel van mijn leven”, aldus Pierie op de site van de Friese club. „Ik wil dan ook iedereen bij en rondom de club bedanken voor het vertrouwen en de warmte die ik hier altijd heb gevoeld. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan en ik hoop het seizoen hier voor de fans op een mooie wijze af te kunnen sluiten.”

Technisch manager Gerry Hamstra gunt Pierie zijn transfer. „We zijn als club supertrots dat er weer een speler van sc Heerenveen de stap naar de Nederlandse top weet te maken. Zelf spelers opleiden of scouten, die hier vervolgens goed presteren en dan een mooie stap kunnen maken hoort bij het DNA van de club. We wensen Kik dan ook heel erg veel succes voor in de toekomst.”