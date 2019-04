Verstappen: ’Ik weet hoe het voelt, Ronaldo’

De Formule 1-coureur wist precies hoe Cristiano Ronaldo, de grote vedette van de Italianen, zich voelde, zo bleek een dag na de 1-2 zege van de Amsterdammers in Turijn.

Verstappen speelde onlangs - op initiatief van sponsor Ziggo - een potje met Ajacied Frenkie de Jong. De Red Bull-rijder verloor. „Ik weet hoe het voelt, Ronaldo”, stelde Verstappen via Instagram met gevoel voor humor.

In gesprek met Telesport ging Verstappen woensdag dieper in het op het sensationele duel van de Amsterdammers. „Ik heb genoten van Ajax, absoluut. Het was een mooie westrijd. Voor het Nederlandse voetbal is het alleen maar mooi dat zoiets gebeurt.”

Vorig jaar was zijn club PSV rond deze tijd al landskampioen. Momenteel hebben de Eindhovenaren evenveel punten als Ajax, maar het doelsaldo van de ploeg van Mark van Bommel is een stuk minder goed.

„Het wordt wat lastiger dit jaar”, blikte Verstappen vooruit op de ontknoping in de Eredivisie. „We zijn op dit moment een beetje afhankelijk.”

