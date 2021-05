PSV op de Ajax-tour

Voetbal

Lieke Martens steelt de show in Champions League-finale

Lieke Martens heeft FC Barcelona Femini in Göteborg bijna eigenhandig de eerste Champions League uit de clubgeschiedenis bezorgd. De ontketende Oranje-speelster was de grote ster in de met 4-0 gewonnen finale tegen Chelsea, de Londense ploeg die voorafgaand aan de eindstrijd tot favoriet was gebomba...