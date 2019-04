Liverpool met Wijnaldum tegen Porto

De Duitse coach Jürgen Klopp vindt de Nederlandse middenvelder daarvoor fit genoeg. Virgil van Dijk is centraal achterin eveneens van de partij.

Wegens rugklachten ontbrak Wijnaldum in het eerste duel met Porto. Afgelopen weekeinde tegen Chelsea in de Premier League viel hij halverwege de tweede helft in.

Ook de Belg Divock Origi heeft een basisplaats, de Braziliaan Roberto Firmino begint op de bank.

De wedstrijd in Porto staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Liverpool won het eerste duel op Anfield met 2-0.

Volg het duel van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.