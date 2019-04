Ajacieden hebben prima geslapen

„De wedstrijd eindigde laat en er volgde nog een heel naspel. Dat was uiterst plezierig, maar daarna trek je je terug. We hebben ook nog geslapen. Nachtrust is belangrijk in deze fase”, benadrukte Ten Hag, doelend op het drukke programma van Ajax.

Zaterdag wacht alweer een treffen met FC Groningen, zo weet de oefenmeester. „De duels volgen elkaar nu in snel tempo op, maar we zijn precies op de plek waar we willen zijn. We strijden op drie fronten.”

Ten Hag beseft dondersgoed dat de focus snel weer op de volgende wedstrijd moet. Later wacht ook nog de bekerfinale met Willem II. „De prijzen worden aan het einde van de rit verdeeld. Daar moeten we klaar voor zijn. Iedereen is uitermate blij. Het was een ongekende, unieke en historische prestatie, maar we moeten ons beseffen dat het ons geen titel oplevert. We moeten doorgaan, doortrekken. Nieuwe grenzen verleggen. We willen eindigen met zilverwerk.”

Ajax werkte woensdag voor de terugreis naar Amsterdam eerst nog een rustige training af in het stadion van Torino. Rond 18:30 uur arriveerde de selectie bij de Johan Cruijff ArenA.

