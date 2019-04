Moeder onthult reactie Ronaldo na verlies tegen Ajax

„Hij was verdrietig, hij had graag de finale bereikt. Hij zei tegen mij: ’Mam, ik kan geen wonderen verrichten’”, zo tekende de roze sportkrant op uit de mond van Maria Dolores dos Santos Aveiro.

„In de Italiaanse titelrace gaat het goed met Juventus, in de Champions League ontbrak het aan geluk. Maar het is gebeurd. We kunnen er niets meer aan doen. Het leven gaat verder.”

Ronaldo zette Juventus in het Allianz Stadium via een rake kopbal op 1-0, maar kon vervolgens niet voorkomen dat Ajax dankzij treffers van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt alsnog aan het langst eind trok. De 2-1 zege was voor de Amsterdammers genoeg om de halve eindstrijd te bereiken na de eerdere 1-1 in de Johan Cruijff ArenA.

Met Real Madrid won Ronaldo de afgelopen seizoenen drie keer op een rij de Champions League. Afgelopen zomer vertrok de 34-jarige vedette uit de Spaanse hoofdstad om Juventus aan de Cup met de Grote Oren. De Bianconeri wonnen het miljoenenbal voor het laatst in 1996, toen Ajax na strafschoppen werd verslagen. Sindsdien werd nog vijf keer de finale bereikt, maar telkens werd verloren.