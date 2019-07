Balende Kromowidjojo grijpt naast eremetaal

De 28-jarige zwemster zette op 50 meter vrije slag de zesde tijd neer: 24,35. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Simone Manuel: 24,05. De Zweedse titelverdedigster Sarah Sjöström veroverde zilver in 24,07. Het brons was voor Cate Campbell (24,11) uit Australië.

„Het is echt heel erg balen, want ik ging voor de medailles. K*t. Ik had graag nog een keer op het podium gestaan”, zei Kromowidjojo bij de NOS. „Dit is niet slecht, maar op dit moment baal ik hard. Of ik het op de laatste meters heb laten liggen weet ik niet. De laatste meters gingen op de vlinderslag nog supergoed.”

Twee jaar geleden pakte Kromowidjojo pakte bij de WK in Boedapest zilver op de 50 vrij in een Nederlands record van 23,85.