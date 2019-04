Overmars wijst Pierie leermeester aan

De directeur voetbalzaken ziet de 29-jarige routinier als perfecte leermeester voor de 18-jarige voetballer, die komende zomer van sc Heerenveen wordt overgenomen.

„Louis van Gaal zei toen hij mij naar Ajax haalde dat ik eerst maar eens een jaartje moest wennen en kijken hoe er hier wordt getraind”, aldus Overmars. „Dat is niet direct wat wij in gedachten hebben met Kik, maar er is natuurlijk wel meer concurrentie dan bij andere clubs.”

„Hij zal minuten krijgen en wedstrijden gaan spelen, maar Kik moet zich vooral ontwikkelen. Hij is nog jong. Wij denken dat hij veel kan leren van Daley Blind. Zij lijken wel een beetje op elkaar als voetballer. Laat Kik goed naar Daley kijken, dan ben ik benieuwd hoe dat verloopt.”

Pierie denkt dat Ajax de juiste club voor hem is. „Ik pas in de Ajax-filosofie. Ik denk dat het daarom ook niet zo gek is dat we bij elkaar zijn uitgekomen. Ik ben blij en trots dat ik deel uit ga maken van de grootste club van Nederland.”

De linksbenige verdediger weet dat hij er nog lang niet is. „Dit is pas stap één. Nu moet ik zo snel mogelijk zorgen dat ik bij de eerste elf kom.”

Pierie genoot dinsdag van het optreden van Ajax in Turijn, zo bekende hij in gesprek met het officiële clubkanaal. „Het is bijzonder dat Ajax het zo goed doet. Ajax staat terecht in de halve finale van de Champions League. Ik heb genoten van de manier waarop ze speelden tegen Juventus. Zelfs in Turijn hebben ze kunnen laten zien waar Ajax voor staat.”