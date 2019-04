Paris Saint-Germain blijft titelfeest verpesten

Dat was opvallend genoeg al de tweede opeenvolgende nederlaag, nadat nummer twee Lille de titelverdediger met maar liefst 5-1 had verslagen.

Bij een zege in Nantes was PSG onbereikbaar voor de rest geworden. Na de openingstreffer van Dani Alves ging het echter mis voor de favoriet. Diego Carlos, Abdul Majeed Waris en nogmaals Diego Carlos scoorden voor de thuisclub. Metehan Güclü deed nog iets terug voor PSG.

Bij Paris Saint-Germain ontbraken onder meer Neymar en Kylian Mpabbé. Na 32 duels heeft de club uit de hoofdstad nog wel 17 punten voorsprong op Lille.

PSG werd in vijf van de laatste zes seizoenen landskampioen. In de vroegere jaren veroverde de club de titel slechts twee keer, in 1986 en 1994.