Alaphilippe en Naesen vrezen Van der Poel

„Ik ben blij dat ik op het podium sta van deze mooie wedstrijd, zeker na mijn val in de Ronde van het Baskenland”, zei de wielrenner van Deceuninck-Quick Step. „Ik was blij dat ik weer mocht koersen.”

De Fransman eindigde vorig jaar als zevende in de Amstel Gold Race en won enkele dagen later de Waalse Pijl. Met acht overwinningen dit seizoen is hij een van de topfavorieten voor de Limburgse klassieker en de twee Ardennenklassieker die daarop volgen. „Ik probeer nu op mijn top te komen voor de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De laatste conditionele test heb ik alvast met glans doorstaan”, constateerde hij tevreden.

Alaphilippe was blij met zijn tweede plaats in de Brabantse Pijl en had ook nog mooie woorden over winnaar Van der Poel. „Die man verkeert in een supervorm. Ik probeerde nog op zijn wiel te komen, maar dat lukte me niet.”

Ook Oliver Naesen vreest Van der Poel in de Amstel Gold Race, zo liet hij via Twitter weten.