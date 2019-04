Ajax treft oude bekenden in halve finale CL

De nummer drie van de Premier League rekende in een bizar spektakelstuk af met Manchester City. In het Etihad Stadium in Manchester werd het woensdag 4-3 voor de thuisploeg, maar dat was na de eerdere 1-0 zege in Londen genoeg voor de Spurs.

City kwam via Raheem Sterling razendsnel op voorsprong, maar zag vervolgens hoe Son Heung-min de wedstrijd hoogstpersoonlijk deed kantelen: 2-1. Na elf minuten stond het door een goal van Bernardo Silva echter weer gelijk.

De basiself van Tottenham Hotspur voor het duel met Manchester City. Ⓒ BSR Agency

Dankzij treffers van Raheem Sterling (voor rust) en Sergio Aguero (na rust) leek City met de zege en het ticket voor de halve eindstrijd aan de haal, maar Fernando Llorente besliste anders en maakte een kwartier voor tijd het ’winnende’ doelpunt. City dacht nog even te stunten, maar een treffer van Sterling in blessuretijd - waar dom balverlies van Eriksen aan voorafging - werd afgekeurd door de VAR.

Ajax, dat een dag eerder Juventus uitschakelde, speelde twee keer eerder tegen Tottenham Hotspur. In het seizoen 1981/1982 werd in het Europacup II-toernooi twee keer verloren: 1-3 en 0-3.

Ajax gaat op 30 april of 1 mei eerst op bezoek bij Tottenham. Op 7 of 8 mei volgt de return in Amsterdam.

