Van Dijk helpt Liverpool naar halve finale

In de eerste helft opende Sadio Mané de score voor de Engelsen. Porto wist dat het vervolgens tenminste vier doelpunten moest maken. Na de hervatting maakte Mohamed Salah er 2-0 van. De 2-1 kwam op naam van Eder Militao. Roberto Firmino zorgde voor de 3-1, Virgil van Dijk voor de 4-1. Georginio Wijnaldum deed net als Van Dijk mee met Liverpool.

Liverpool stuit nu op Barcelona, dat eerder in de kwartfinale te sterk was voor Manchester United. Vorig seizoen versloeg Liverpool in de halve eindstrijd AS Roma, 7-6 over twee wedstrijden. In de finale werd daarna van Real Madrid verloren.

Na 26 minuten kwam Liverpool in Portugal op voorsprong. Mané passeerde op aangeven van Mohamed Salah de 'oude' Spanjaard Iker Casillas. De Nederlandse arbitrage onder leiding van Danny Makkelie dacht aanvankelijk aan buitenspel, maar achter de VAR besliste Pol van Boekel anders.

Voor de Senegalese aanvaller betekende dat zijn veertiende treffer in de Champions League. Alleen Steven Gerrard (21) scoorde op dat niveau vaker voor de club.

In de stromende regen ondernam de thuisclub wel enkele pogingen. Twee keer bijvoorbeeld was er dreiging bij schoten van Jesús Corona. De Mexicaan, oud-FC Twente, kwam echter niet langs de Braziliaanse doelman Alisson.

Na de hervatting kon Liverpool het duel relatief rustig uitspelen. Na ruim een uur zorgde Salah voor 2-0, na een mooie pass van Trent Alexander-Arnold. Uit een hoekschop kopte Eder Militao de 2-1 in de touwen. Firmino, invaller deze keer, scoorde ook met het hoofd na een pass van Jordan Henderson. Daarna was het de beurt aan Van Dijk om uit de corner in te koppen.