KNVB roept clubs naar Zeist vanwege kwestie Ajax

Om Ajax de rust te bieden die is afgesproken zou de wedstrijd De Graafschap-Ajax van zondag 28 april naar vrijdag 26 april verschoven moeten worden, maar dat veroorzaakt grote organisatorische problemen in Doetinchem, ook vanwege de Koningsnacht.

Om uit de impasse te komen heeft de KNVB alle achttien Eredivisie-clubs uitgenodigd om morgen naar Zeist te komen. Een van de scenario’s die dan besproken zullen worden is het verschuiven van de laatste twee speelrondes, zodat er een vrij weekend zou ontstaan voor de eerste halve finale van Ajax.

Het voordeel daarvan zou zijn, dat er in de laatste twee speelrondes geen wedstrijden op ongelijke tijdstippen plaatsvinden, waardoor competitievervalsing kan optreden. De laatste twee speelronden zouden dan op zondag 12 mei en zondag 19 mei worden afgewerkt.

„Op de inhoud van de voorstellen gaan we nu nog niet in. Er zijn meerdere mogelijkheden die we willen bespreken met de clubs. Daarom zijn ze uitgenodigd”, laat een woordvoerder van de KNVB weten.

