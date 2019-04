Eriksen kijkt uit naar terugkeer in ArenA

„We moeten vanavond eerst even diep ademhalen, dan gaan we denken aan Ajax”, zei de Deense middenvelder van de Spurs tegen BT Sport. „Natuurlijk hebben we ze dinsdag zien spelen tegen Juventus.”

Eriksen speelde van 2010 tot en met 2013 voor Ajax en verhuisde toen naar de Spurs. „Het is een sprookje om tegen Ajax te spelen en het is heel leuk om terug te keren naar de Arena”, keek hij vooruit.

De Deen was even bang geweest dat hij persoonlijk de plek in de halve finale uit handen had gegeven in de slotfase. Door zijn balverlies kwam Manchester City in blessuretijd via Raheem Sterling op 5-3. Door ingrijpen van de VAR werd de goal echter wegens buitenspel afgekeurd.

„Vandaag ben ik een van de gelukkigste mensen op de planeet”, zei Eriksen. „Soms baal je van de VAR, maar vandaag zijn we hem dankbaar”, zei ploeggenoot Son Heung-min.

