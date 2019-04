Bondscoach Koeman trots op Oranje-spelers

Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk en Ronald Koeman gaan met elkaar op de foto. Ⓒ Twitter Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman was woensdag aandachtig toeschouwer bij het Champions League-duel tussen Liverpool en FC Porto. The Reds wonnen met 4-1 en plaatsten zich zodoende (na de eerdere 2-0 zege) voor de halve finale. Daarin is FC Barcelona de tegenstander.