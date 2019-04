Ajax in gesprek met Ten Hag over nieuw contract

Formeel moet de raad van commissarissen het licht nog op groen zetten, maar als het aan Marc Overmars ligt, gebeurt dat snel. „Een dezer dagen zullen we over Erik vergaderen en zetten we alles op een rijtje. Ik mag aannemen dat het er positief uitziet”, lacht de directeur voetbalzaken.

Overmars is samen met onder anderen Ten Hag de architect van het sprankelende elftal dat eergisteren wereldwijd bewondering oogstte door ten koste van Juventus de halve finale van de Champions League te halen.

En aan zijn mening wordt door de commissarissen veel waarde gehecht, onder meer omdat hij al honderden miljoenen euro’s voor de club verdiende. Niet voor niets kreeg hij onlangs in de vorm van een nieuwe verbintenis het vertrouwen tot de zomer van 2024.

„Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me goed voor de club Ajax”, maakt Overmars zijn standpunt duidelijk.

