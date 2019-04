Overmars: ’Contractverlenging trainer lijkt me goed voor de club’

Erik Ten Hag viert met zijn spelers en staf feest na de zege op Juventus. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Erik ten Hag kan (49) op korte termijn een uitnodiging van de Ajax-directie tegemoetzien om te praten over het openbreken, opwaarderen en verlengen van zijn tot medio 2020 lopende contract. Formeel moet de raad van commissarissen het licht nog op groen zetten, maar als het aan Marc Overmars ligt, gebeurt dat snel. „Een dezer dagen zullen we over Erik vergaderen en zetten we alles op een rijtje. Ik mag aannemen dat het er positief uitziet”, lacht de directeur voetbalzaken.