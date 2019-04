Overmars zet ’Dafje naast Ferrari en Mercedes’

Overmars is samen met onder anderen Ten Hag de architect van het sprankelende elftal dat eergisteren wereldwijd bewondering oogstte door ten koste van Juventus de halve finale van de Champions League te halen. En aan zijn mening wordt door de commissarissen veel waarde gehecht, onder meer omdat hij al honderden miljoenen euro’s voor de club verdiende. Niet voor niets kreeg hij onlangs in de vorm van een nieuwe verbintenis het vertrouwen tot de zomer van 2024. „Erik is tot op heden erg succesvol en contractverlenging lijkt me goed voor de club Ajax”, maakt Overmars zijn standpunt duidelijk.

Ten Hag kende na het vertrek van Marcel Keizer een moeizaam eerste half jaar, slaagde er ook aan het begin van dit seizoen aanvankelijk niet in om het vertrouwen van enkele spelers te winnen, maar bleek – op weg naar de top – een razendsnelle leerling. De trainer kwam tegemoet aan een aantal wensen en heeft zijn zaken inmiddels uitstekend voor elkaar. Half april heeft Ajax nog kans op de triple.

"Het maakt me vooral zo blij, omdat iedereen het vooraf voor onmogelijk had gehouden"

De directeur is na het ’Mirakel van Madrid’ en het ’Toveren in Turijn’ zo trots als een pauw. „Het is prachtig om te zien dat we kunnen wedijveren met clubs met een begroting van 600 tot 700 miljoen euro. Als je in de Formule 1 in een Dafje rijdt, is het moeilijk om de Ferrari’s en de Mercedessen in te halen. Dat lukte ons in de jaren negentig wel en nu rijden we er even naast. Het maakt me vooral zo blij, omdat iedereen het vooraf voor onmogelijk had gehouden. Het geweld om ons heen is zo groot.”

Dit succes van Ajax aan de hand van Ten Hag en diens assistent Alfred Schreuder verbaast ook Overmars. „Twee jaar geleden speelden we de Europa League-finale. En dan denk je: dit is ons podium. Om de prijzen spelen in de Champions League is niet reëel meer. Dus toch.”

Al haast hij zich erbij te zeggen dat de fans er nu niet op moeten rekenen dat Ajax zich elk jaar ’even’ bij de laatste vier overgebleven clubs in het miljoenenbal meldt. „We hebben de lat voor onszelf nu wel heel erg hoog gelegd. Deze prestatie elk jaar verwachten, is niet realistisch. Overwinteren is al redelijk uniek. Het doel wordt elk jaar de groepsfase van de Champions League te halen.”

"Elke volgende ronde denk ik: het is een bonus"

Of Ajax er dit seizoen uiteindelijk in zal slagen om de Cup met de Grote Oren omhoog te houden, durft de oud-speler van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona niet te zeggen. „Wij staan in de competitie geen zeventien punten voor, zoals Juventus, en kunnen geen spelers sparen. En thuis tegen Juve valt bij ons Jurgen Ekkelenkamp in, bij hun Douglas Costa. Elke volgende ronde denk ik: het is een bonus. Wij als Ajax vinden het belangrijk dat er attractief wordt gevoetbald, dat het publiek geniet.” Met veel gevoel voor understatement: „Ik denk dat dit wel is gebeurd…”

Overmars spreekt na de galavoorstellingen bij Real Madrid en Juventus van de ’best denkbare reclame’. „Voor Ajax én de rest van Nederland. Waarbij we als land ook sportief heel goede zaken hebben gedaan. De kampioen van volgend seizoen plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League en dat kan ook positief uitpakken voor onze concurrenten.”

Na dit slopende seizoen, als de spelers van hun welverdiende vakanties genieten, werkt Overmars nog maanden door. „We gaan er alles aan doen om de key players langer hier te houden, want dat is dit seizoen ook gelukt. Frenkie gaat weg en daar zullen er heus nog wel één of twee (Matthijs de Ligt red.) bijkomen, maar het is de bedoeling de rest bij elkaar te houden.”

Dat wordt een megaklus. „Onze spelers laten het stuk voor stuk zien op het allerhoogste podium. Op dat niveau oordelen de absolute topclubs over wel of niet kopen.”