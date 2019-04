Max blijft Max

Uitgenodigde studenten wippen onrustig op hun stoel, cameramensen en regisseurs vliegen in het rond. Op de spaarzame plekken in Nederland waar Max Verstappen opduikt, zorgt hij altijd voor hysterie.

„Waren die mensen allemaal echt zo onrustig?”, lacht Verstappen, die even in het Brabantse Veghel is ter promotie van de Jumbo Racedagen, dit jaar op 18 en 19 mei worden gehouden in Zandvoort. Het zijn sinds enkele jaren de dagen dat het Nederlandse publiek hem van dichtbij in actie kan zien. Nu nog met een zogenaamde Formule 1-demo, vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk ook tijdens een Grand Prix op het befaamde autocircuit.

Iedereen wil met Max Verstappen op de foto. Ook Bernard van Oranje-Nassau, Jumbo-CEO Frits van Eerd en circuit-directeur Robert van Overdijk. Ⓒ Foto Stephan Tellier

„Voor nu is het gewoon mooi om voor al die Nederlanders die niet naar een Grand Prix kunnen komen, een demo te verzorgen in een Formule 1-auto op Zandvoort. Dat blijft altijd wel bijzonder. Vandaar dat we ook dit jaar weer terugkomen en hopelijk weer nieuwe fans aantrekken.”

"Ik weet helemaal niet of dat mag, maar ik heb het wel gedaan"

Samen met Jumbo’s CEO Frits van Eerd maakt Verstappen zijn opwachting bij het hoofdkantoor van de supermarktketen, tevens persoonlijk sponsor van het eerste uur. Een enkele student mag een vraag stellen, Verstappen antwoordt zoals altijd nuchter en af en toe met een dosis humor. Zoals hij dat al jaren doet, eigenlijk tot het moment dat hij zijn helm opzet. Natuurlijk is hij volwassener en ervaren geworden. De roem is hem echter niet naar de bol gestegen.

„Ik durf wel te zeggen dat ik geen ander persoon ben geworden”, aldus Verstappen even later in een besloten ruimte. Door het jaar heen krijgt hij af en toe de vreemdste verzoeken van fans. „Ik heb al twee keer van iemand een paspoort gekregen, om daar een handtekening in te zetten. Ik weet helemaal niet of dat mag, maar ik heb het wel gedaan. Ik hoop maar dat het een verlopen paspoort was…”

Verstappen heeft weinig nodig om te relaxen. Zowel op het circuit als thuis in Monaco of elders in de wereld. Volgende week in Baku voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat een groot deel van de familie mee om hem daar te vergezellen. „En zeker na een Grand Prix is het heel fijn om tot rust te kunnen komen in Monaco. Als ik buiten ben, kan ik gaan trainen en word ik niet herkend. Ik ben natuurlijk niet veel thuis, maar dat was vroeger met karten niet anders. Ik vind het ook niet lastig, want uiteindelijk doe ik wat ik leuk vind. Dat helpt natuurlijk enorm.”