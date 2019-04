Frenkie, Donny en Matthijs zijn ’gewone Godenzonen’

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek gaan uit hun dak. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met totale bewondering kijkt de wereld naar Ajax. Van Manchester tot Turijn, van Zuid-Amerika tot Zuid-Afrika. In eigen land is er naast waardering een grote glimlach. De charme en aaibaarheid van drie jonge Ajacieden doet iedereen smelten. Frenkie, Donny en Matthijs. Drie oh zo gewone gasten.