Napoli bewijst Ajax dienst met zege op Rangers

Het al geplaatste Napoli heeft daarmee een grote kans ook als groepswinnaar te eindigen, voor Liverpool.

De thuisclub nam al in de openingsfase afstand. Na 11 minuten rondde Giovanni Simeone bekwaam af, na te zijn vrijgespeeld door aanvoerder Giovanni Di Lorenzo. Na ongeveer een kwartier was het al min of meer gedaan met de spanning. Nu kopte Simeone vallend in, na een voorzet op maat van Mário Rui.

Ook daarna kreeg Napoli vele kansen. Bij gelopen koers was de scherpte er echter een beetje af bij het elftal van Luciano Spalletti, waar oud-PSV'er Hirving Lozano deze keer invaller was. Toch werd het in de slotfase nog 3-0. De Noor Leo Østigard kopte vrijstaand in, na een voorzet van Giacomo Raspadori.

Doordat Rangers weer verloor, blijft het op nul punten staan in de groep. Hierdoor moeten de Schotten van trainer Giovanni van Bronckhorst met vijf goals verschil op Ibrox winnen volgende week, tegen Ajax, omdat het in de Johan Cruijff ArenA eerder 4-0 werd voor de Amsterdammers en het onderling resultaat telt bij een gelijke stand.