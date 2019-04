’Champions League met poules van acht’

Ajax doorbreekt dat patroon dit seizoen en verdient daarvoor alle complimenten. Maar vanwege het rondkrijgen van de financiële bedrijfsvoering willen de superrijken meer gegarandeerde inkomsten uit de Champions League en nemen zij op de koop toe dat dit leidt tot nog meer voorspelbaarheid.

Dat blijkt uit de gesprekken die de verzamelde Europese topclubs (ECA) voeren over een nieuw format voor de Champions League vanaf 2024. Het meest kansrijke voorstel dat nu voorligt, is een volledige competitie met vier groepen van acht clubs, waarvan de eerste vier zich plaatsen voor de knock-outfase en nummer laatst degradeert. De aanvulling komt vervolgens uit de Europa League. Met deze opzet speelt iedereen meer wedstrijden, genereert dus meer inkomsten en er is sprake van een bijna gesloten circuit.

De huidige prestaties zijn leidend om toegelaten te worden, maar eveneens worden wildcards uitgedeeld aan grote clubs in grote competities, die buiten de boot vallen en clubs van grote historische betekenis voor het voetbal. Ajax zou als enige Nederlandse club gegarandeerd zijn van deelname. Andere clubs zouden moeten promoveren om toe te treden tot de elite.

Vooralsnog zijn het plannen, maar de verwachting is dat een nieuw concept voor 2020 het levenslicht ziet. Het voorstel omhelst ook Champions League-wedstrijden in het weekeinde.