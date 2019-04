’Van der Poel topfavoriet Amstel Gold Race’

In alle wegwedstrijden waarin hij startte, vertolkte MvdP een hoofdrol of was hij in ieder geval het onderwerp van gesprek. Ga maar na; koud uit het modderfietsen won de coureur van Corendon-Circus meteen een rit in de Ronde van Antalya. Een maand later zegevierde Cees Bol in Nokere Koerse, maar de focus was op een andere Nederlander gericht. Van der Poel knalde in de slotmeters keihard tegen de grond, waarna hij ook nog werd aangereden. Een ziekenhuisbezoek later hervatte hij met vele kneuzingen en blauwe plekken de volgende dag weer de training.

Vier dagen na zijn keiharde crash was er winst in GP de Denain, gevolgd door een vierde plaats in Gent-Wevelgem, zege in Dwars door Vlaanderen, (na een nieuwe keiharde val) een onwaarschijnlijke vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen, ritzege in Circuit Cycliste Sarthe en winst in de Brabantse Pijl. In anderhalve maand tijd fietste MvdP een palmares bij elkaar waar het merendeel van het peloton gedurende heel hun carrière alleen maar van kan dromen. En afgelopen weekeinde tijdens Parijs-Roubaix viel zijn naam ook meer dan eens, want daar zou de alleskunner eveneens de finale gekleurd hebben.

Die optelsom geeft Deceuninck-QuickStep-manager Patrick Lefevere voldoende reden om Van der Poel zondag te bombarderen tot dé te kloppen man in de Amstel Gold Race. „Als je ziet wat die kerel heel het voorjaar al laat zien, is hij de topfavoriet.”

Bekijk ook: Alaphilippe en Naesen vrezen Van der Poel