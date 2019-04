Guardiola: ’Dit is wreed. Maar het is wat het is’

Pep Guardiola: ’Dit is wreed’ Ⓒ AFP

MANCHESTER - De Champions League gaat opnieuw aan Manchester City voorbij. De Engelse kampioen liep woensdag een plaats in de halve eindstrijd mis na een spectaculaire wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (4-3). „Dit is wreed. Maar het is wat het is. We moeten dit accepteren”, aldus trainer Pep Guardiola.