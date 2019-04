Buijs: ’Kaj moet Ajax-pyjama uitdoen’

„Ik vroeg hem of hij dinsdag in een Ajax-pyjama had geslapen en zei dat hij deze zaterdag wel weer moet uitdoen”, knipoogt de trainer van de noorderlingen.

„Die jongens staan met elkaar op het veld om een wedstrijd te winnen en bij Kaj heb ik daar natuurlijk geen enkele twijfel bij”, zegt Buijs, die ook genoot van de prestatie van Ajax op het hoogste Europese podium. „We hadden het in Nederland nog niet zo lang geleden over een crisis. Het gaat goed met Oranje en nu dit.” Buijs ziet wel kansen tegen Ajax. „Zij scoren niet in alle pakweg zestig wedstrijden die ze spelen een 8.”