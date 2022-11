Ronaldo speelde bijna voor Manchester City

Dat vertelde de Portugese vedette in een interview in het programma Piers Morgan Uncensored dat woensdagavond werd uitgezonden. „Om eerlijk te zijn, het was dichtbij. Ze wilden me hebben en Manchester City-trainer Pep Guardiola zei dat ze echt hebben geprobeerd om me te halen”, aldus Ronaldo.

Wat de Portugees van gedachten deed veranderen was dat hij naar zijn hart luisterde en naar zijn oud-trainer Ferguson. „Zoals je weet, ligt mijn historie bij Manchester United en je hart en je gevoel maken het verschil. En natuurlijk Sir Alex Ferguson. Toen heeft mijn hart gesproken en ben ik naar United gegaan. Het was een weloverwogen beslissing.”

Ronaldo had in eerder uitgebrachte delen van het interview uitgehaald naar Erik ten Hag, zijn trainer bij Manchester United. De Portugese aanvaller zei zich verraden te voelen door de Engelse grootmacht. Hij verklaarde dat hij „geen enkel respect” voor Ten Hag heeft en verwijt de trainer een gebrek aan empathie, onder meer bij familieomstandigheden. Ook haalde de 37-jarige Portugees uit naar United-eigenaars, de familie Glazer. De Amerikanen geven volgens Ronaldo niets om de sportieve kant en prestaties van de club, maar zijn alleen maar gefocust op de inkomsten.