Klopp grapt: Barcelona kan lastig worden

PORTO - Jürgen Klopp vindt dat Liverpool in een jaar tijd grote stappen heeft gezet. ,,We staan voor de tweede keer op rij in de halve finales van de Champions League. We zijn volwassen geworden'', aldus de Duitse trainer, die zijn elftal woensdag met 4-1 zag winnen bij FC Porto.